Carolina Castro y Martín Palma se reunieron con empresarios de San Isidro

“Hay un crecimiento no solo del empleo sino de toda la economía local con la aparición de empresas en el distrito. Estas ideas no son nuevas, se hacen en muchas partes del mundo”, concluyó.

En ese sentido agregó que “tenemos que dar una discusión sobre la dinámica laboral”. “Si la mitad de los trabajadores están en negro estamos en problema. Una reforma laboral no tiene que ser un tema tabú. No es para sacarle derechos a nadie, por el contrario”, agrego. También pidió por una “reforma tributaria” orientada a “las condiciones de la pequeña y mediana empresa”. “Las cargas impositivas son insostenibles. Estamos planteando una cuenta corriente tributaria donde compensarían los saldos a favor con impuestos que tienen que pagar. Luego hay que avanzar con impuestos provinciales y municipales, como Ingresos Brutos”, completó.

En rueda de prensa la precandidata afirmó: “La Argentina tiene un problema estructural. Hace 10 años que no crea empleo privado, eso es una catástrofe en cualquier parte del mundo. Hay que crear 10 millones de puestos de trabajo y la única forma de hacerlo es con la inversión del sector privado. Este país se disputa entre dos polos políticos que no lograron el desarrollo del país. Esta elección es fundamental para votar diferente. Si votamos lo mismo tendremos los mismos resultados”.