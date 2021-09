San Fernando: Se realizó una nueva “Milonga al aire libre” en la Plaza Mitre

Y Alicia, vecina de San Fernando que también estuvo en la plaza con un grupo de amigos, opinó: “Es excelente. Vine hoy y me gustó muchísimo, me reenganché con los bailarines y cantantes. Todo impecable”.

En cuanto a los vecinos que concurrieron, Marisa dijo: “Me parece bárbaro, además porque bailamos tango hace más de 20 años, y esta movida tanguera era lo que faltaba. Así lo conocí a mi marido que me acompaña, por eso el tango es parte de mi vida”.

El cantante Néstor Rolán, quien cerró la Milonga, agregó: “Una barbaridad. Todo muy lindo, la gente hermosa, el sonido, las luces, todo impecable. Agradezco por este espectáculo de Tango después de tanto tiempo de no poder hacerlo; es hermoso reencontrarse con el público. Y también agradezco el Municipio de San Fernando por esta iniciativa”.