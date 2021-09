La Corriente Nacional de la Militancia reconoció a las auxiliares de la educación de San Martín

Y ya en lo electoral, dijo: “Lo que está en juego en estas elecciones es muy importante. En la Argentina hay una discusión de modelo de país para los próximos 20 años. Un modelo de país con un Estado presente, cercano, que invierta en la gente, que entiende, escucha y soluciona problemas; y del otro lado está el otro modelo, uno que es todo lo contrario, que no cree en el Estado, no escucha a la gente, y liberó la economía”. “Les pido redoblar los esfuerzos y llevar este mensaje a cada vecino. Entre todos tenemos que construir la vida que queremos”, finalizó.

También planteó: “Cuando entre al Consejo Escolar nuestro presupuesto era de 27 millones de pesos mensual, y hoy supera los 90 millones de pesos. Esa inversión que realizó el gobierno de la Provincia repara todo aquello que hasta el 2019 no se tenía en cuenta. Este gobierno se encargo de aquello que debe encargarse. Efectivamente somos un gobierno que está del lado de la gente”.

“Tenemos que hacer memoria de como estábamos esos cuatro años de pandemia macrista y como estamos ahora. A veces cuesta contar lo que no pasó, pero todo lo sucedido fue gracias a una decisión política bajo un proyecto peronista por parte de nuestro presidente”, completó.

“Hoy es un reconocimiento más a ustedes que trabajan todos los días, que están siempre pensando en cómo mejorar la escuela. Los auxiliares son quienes detectan cada una de las situaciones que nombraba Jonatan. Porque ustedes son las que vieron cuando los pibes y las pibas tenían hambre, ustedes son los que en medio de la pandemia no pararon de trabajar, quienes estuvieron con el equipo directivo organizando para entregar las bolsas”, mencionó, a su turno, Georgina Bitz.

“Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal todos y todas vimos la desinversión que se hizo en las escuelas, pero los y las auxiliares eran los primeros en darse cuenta que, por ejemplo, no alcanzaba el SAE para cada chico”, indicó. Y agregó: “Tenemos que hablar con cada vecino, amigo y familiar, contando todo lo que se vive dentro de la escuela, contando como es un gobierno que tiene un Estado presente y otro que destruyo todo, para no volver atrás y seguir construyendo la Argentina que queremos”.