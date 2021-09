“Nada es más importante que la producción y el trabajo”, afirmó el presidente desde Berazategui

“Este es el modo de construir la Argentina. No cerrando universidades o con ministros de salud dejando vencer vacunas y dejando que vuelva el sarampión”, agregó el jefe de Estado.

El presidente Alberto Fernández aseguró que “la solución de la pobreza es el trabajo, no son los planes, y para nosotros el trabajo es central”, al visitar este mediodía el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde recorrió las instalaciones del laboratorio Bina Pharma.