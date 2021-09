Massa: “En estas elecciones, se debate en las urnas si queremos un modelo de país productivo o uno de especulación financiera”

En esta línea, resaltó las medidas de alivio fiscal aprobadas en el Congreso: “Vamos a seguir acompañando y a recuperar el mercado interno. Por eso la rebaja del Monotributo, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las PYMEs, y la eliminación para más de un millón de trabajadores de la Argentina del Impuesto a las Ganancias en su salario, que no es solo alivio fiscal, es también la posibilidad de mejorar, por consumo, el mercado interno”, indicó.

