Manes en Morón: “El 12 demostremos a los que no quieren que nada cambie que vamos por el progreso de Argentina”

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por el espacio “Dar el paso” dentro de la alianza Juntos, en provincia de Buenos Aires, aseguró hoy que “no solo tenemos que ganar en noviembre y en el 23, tenemos que transformar la Argentina, porque ya se le ganó al kirchenismo pero no se pudo transformar la argentina”. “Ahora le vamos a ganar al kirchnerismo en noviembre y en el 23 y vamos a transformar la Argentina”, aseveró.



Manes manifestó: “Los argentinos nunca nos rendimos. El 12 de septiembre tenemos que salir, no solo nosotros, cada vecino, cada vecina, cada amigo, cada amiga, a hablarles a los del status quo que no quieren que nada cambie. Piazzola decía que la música es el lenguaje universal de la humanidad y yo les digo al sistema que no quiere que nada cambie, que el voto es el mensaje universal que tenemos nosotros, para demostrarles que vamos a encarar el progreso en Argentina”.

“¿Saben qué me pide la sociedad?”, comentó el precandidato. “Educación; trabajo, no planes sociales; y seguridad. La sociedad argentina, el pueblo argentino que está sufriendo mucho, es más sensato y tiene más sentido común que la dirigencia. Mientras todos sufrimos, mientras nos empobrecemos, nos desempleamos y nos enfermamos, a algunos les va bien y disfrutan de sus privilegios y no quieren que nada cambie”, dijo.

El neurocientífico expresó que “cuando nos levantamos cada mañana todos necesitamos un propósito, darle de comer a nuestros hijos, salir a buscar trabajo, despedir a nuestra pareja que quizá sale a buscar trabajo, pero lo que les estoy pidiendo es un propósito mayor, que es cambiar la dirección decadente de nuestro país y encarar el progreso”. “Nos va a costar tiempo, pero ya la sensación de ir al progreso nos va a aliviar a muchos. Porque muchos de nosotros ya no lo hacemos por nosotros, nos resignamos a no ver la Argentina que soñamos, a lo que no nos resignamos es que nuestros hijos se quieran ir”, enfatizó.

Finalmente, Facundo Manes sostuvo: “Tenemos que hacerlo porque esta es nuestra patria. Acá pertenecemos y somos nosotros los que vamos a transformar la Argentina”.

El precandidato a diputado nacional estuvo acompañado por Margarita Stolbizer, precandidataal mismo cargo; Ayelén Bertón, precandidata a senadora provincial; y Rolando Moretto, precandidato a concejal en Morón.