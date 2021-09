El Municipio de Tigre celebró el Día de la Industria con foco en el empleo y la reactivación económica

Al respecto, el jefe comunal afirmó: “Compartimos esta fecha especial con empresarios de Tigre, mirando hacia un futuro esperanzador de mucho trabajo conjunto. Durante esta pandemia implementamos normativas que tienen que ver con el alivio fiscal y con que aquellas empresas que se instalen en Tigre y edifiquen menos de 2 mil metros cuadrados cuadrados, no paguen derechos de construcción; y que las empresas con mayor cantidad de metros cuadrados paguen el 50 por ciento de esos derechos. Más firmas en el distrito representan nuevas inversiones y la generación de puestos de trabajo para nuestra comunidad”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com