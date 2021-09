Kicillof visitó Pilar y encabezó un plenario con la juventud junto al intendente Achával

“Atacaron a los jóvenes porque pensaron que en esta época de dificultades se iban a decepcionar y a olvidar sus proyectos, pero tenemos la posibilidad de demostrar que de la pandemia vamos a salir más unidos y más fuertes”, afirmó Kicillof. “Nos quieren hacer olvidar cómo gobernaron para pocos durante cuatro años, pero sabemos que la salida no es hacia atrás sino hacia adelante, con más universidades para los jóvenes, más salud pública y más trabajo”, concluyó.

En tanto, Achával aseguró que “se trata de un momento bisagra que nos da la oportunidad de avanzar hacia la vida que queremos”, al tiempo que subrayó: “Estoy convencido de que no queremos la Argentina del individualismo y el desánimo, sino la de jóvenes comprometidos y transformadores, que sueñan en grande y creen en un país solidario que piensa en el otro”.