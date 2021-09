David Zencich recorrió el centro comercial de Padua junto a Jorge Macri

Por último, se refirió al tono que se está empleando en la campaña y lo comparó con el caso de la maestra de La Matanza. “El presidente levanta el tono, apunta con el dedo y ésa no es la manera. Ese clima que se instala desde las personas que tienen mucho poder después llega al aula”, concluyó.

Además, el jefe comunal de Vicente López criticó la gestión de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. “Es una pena que no se haya podido trabajar en equipo con las intendencias. Tenemos muchos lugares donde podríamos estar vacunando, porque es un bien de todos y tiene que llegar lo más rápido posible al brazo correcto”, manifestó.