Inauguraron pisos superiores del SUMA Avellaneda

Aversa, que conocía a Rodolfo García y a otros músicos del ‘flaco’ Spinetta y del ambiente del rock, le había dicho a Rodo, en vida, que construirían un centro cultural con su nombre. Ayer, durante el acto, recibió el diploma con la mención del homenaje Rubén “Roy” Quiroga, baterista de los Ratones Paranoicos y también amigo del músico recientemente fallecido. “Rodo fue un padre musical, que siempre me va a guiar”, había dicho Luis Alberto Spinetta, palabras que el SUMA citó en el diploma. “Por eso nosotros queremos que nuestro centro cultural lleve su nombre bien alto, para que nos guíe a todos y todas en la enorme y hermosa tarea de construir cultura popular”, agregaron.

En palabras de Aversa, los trabajadores municipales realizan las tareas comprendidas “desde que se nace hasta que se muere. Los trabajadores municipales estamos en la vida de los contribuyentes de todos los pueblos del país”. Trabajan en los hospitales, en las unidades sanitarias, en los cementerios, en la administración. Levantan la basura, barren las calles, colocan las luces en los barrios; construyen las calles, los cordones, las veredas. Y son quienes estuvieron al frente en tiempos de Covid. “No somos reconocidos en nada. Durante la pandemia, trabajamos los dos años de pandemia. No trabajaron los mayores de 60 años o enfermos. Después, todos los trabajadores estuvieron presentes en todos los pueblos. No con una dosis, sin ninguna. Fuimos esenciales y nunca fuimos reconocidos como trabajadores esenciales en ningún municipio de la Patria”.