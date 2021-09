Larreta y referentes del Pro respaldaron a la lista de Posse en San Isidro

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó San Isidro y se mostró junto al intendente Gustavo Posse y los precandidatos a concejales de Juntos, Juan Viaggio y Macarena Posse. También fueron parte de la actividad importantes referentes del Pro, quienes brindaron su respaldo a la boleta del oficialismo local.

Además de Larreta y Posse, fueron parte de la actividad, Christian Gribaudo, primer precandidato a senador provincial por la Primera Sección; el actual senador provincial Gabino Tapia; y los ex funcionarios nacionales y vecinos del distrito, Eugenio Burzaco y Jorge Triacca, entre otros. También estuvo la precandidata a diputada nacional Rosalía Fucello.

Así, a días de las elecciones primarias la lista de Juntos que encabezan Juan Viaggio y Macarena Posse -presentes en la jornada- recibió un contundente respaldo.

Ya en conferencia de prensa, el jefe de Gobierno manifestó: “En Argentina lo que falta es generar trabajo. Hoy tenemos empresas que se van, como Falabela o Lan, y lo que necesitamos es fomentar la inversión de las empresas grandes pero también de las pequeñas, como el bar de la esquina que amplía mesas y contrata un empleado más. Necesitamos generar un círculo virtuoso, y eso tiene que pasar a nivel federal”.

Manifestó además que “hoy tenemos un gobierno que expulsa a las empresas”. Por eso, consideró que “en estas elecciones tenemos que elegir por el modelo del país que queremos, un país que prohíba la exportación de carne y genere pérdida de puestos de laburo; o un país que vaya para adelante, fomente la llegada de empresas y la inversión”.

En cuanto al manejo de la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que “San Isidro y la Capital Federal trabajamos de manera coordinada”. “Nos hemos juntado con Gustavo Posse muchas veces para intercambiar experiencias, y los dos coincidimos en defender a fondo la educación”, reveló.

Por su parte, el jefe comunal expresó: “Nosotros tratamos que San Isidro sea como la Ciudad de Buenos Aires, que es un buen norte para nosotros”. También destacó las capacitaciones que el gobierno porteño ofrece a personal municipal de diferentes áreas.

Finalmente, el mandatario porteño dejó en claro que concurrir a votar no generará contagios masivos de coronavirus. “Esta mañana presentamos, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, todo el protocolo para las elecciones. Así como dijimos hace 6 meses que ir a la escuela no generaba más contagios, y el tiempo nos dio la razón, ahora decimos que votar es seguro y no implica un riesgo de aumento de contagios”, afirmó.

Y Gustavo Posse detalló que “no va a haber más de 8 mesas por colegio, con lo cual, va a ser seguro sanitariamente ir a votar”. “Además tenemos que hacerlo porque es la única manera para expresar el estado de opinión que hay en la ciudadanía”, concluyó.