Bodart visitó San Isidro y dijo que el gobierno “vive traicionando a quien lo vota”

El ex gobernador de la provincia.

Alejandro Bodart también manifestó encontrar similitudes entre la actual situación socio económica y la vivida en el 2001. “Hay una casta que gobierna desde el regreso de la democracia, el pueblo hizo un intento por sacárselos de encima en el año 2001, pero no hubo una alternativa para canalizar esa bronca y volvieron todos”, comentó. “Actualmente vamos a un camino similar, y en cualquier momento puede haber un estallido. Lo que estamos trabajando en el Frente de Izquierda es en que haya una alternativa para cuando eso suceda, para que no vuelvan los mismos y sean los trabajadores, las mujeres y los jóvenes quienes tomen las riendas de este país”, finalizó.

Con la mira en las venideras elecciones legislativas, el referente del MST llamó a evitar votos en blanco: “Les pido que castiguen con un voto positivo, porque no hay bancas en blanco, el voto en blanco favorece a quienes se quiere castigar”. “Si quieren castigar, voten a la izquierda, que vamos a llevar la voz de los trabajadores, de los jóvenes y de los sectores populares a los Concejos Deliberantes y las cámaras”, dijo el precandidato.

Profundizando sobre el movimiento libertario, Bodart señaló que “es un fenómeno muy de la capital y de los sectores acomodados”. “La juventud va para otro lado, viene a la izquierda. En su momento un sector creyó en el Frente de Todos y hoy está decepcionada”, analizó, y planteó que “es muy importante que sea la izquierda quien emerja de estas elecciones, y no estos personajes nefastos que nos quieren hacer retrotraer al pasado”.

“Nosotros estamos convencidos que todo debe estar centrado en sacar a la juventud de la situación desastrosa en la que se encuentra”, dijo Alejandro Bodart, remarcando la identificación de los sectores jóvenes con los partidos de izquierda. “La juventud repudia a los Milei. Rebeldía es rebelarse contra el poder establecido, no ser el bufón del poder establecido para que los ricos ganen más”, aseveró.

“Estamos en la miseria siendo un país rico, con la mitad de la gente muriéndose de hambre cuando tenemos recursos para alimentar hasta 10 veces a la Argentina”, dijo el precandidato, argumentando luego que, los sectores gobernantes, “defienden a los ricos, pero como no pueden decirle la verdad a la gente porque no los votaría nadie, les viven mintiendo para que los voten, y después los engañan”.

“Recuerden la foto que se sacó Alberto Fernández apoyando a los ambientalistas en la campaña contra el acuerdo porcino, y luego firmó el acuerdo a espaldas de la gente. Son así”, prosiguió Bodart, sumando declaraciones sobre el escándalo de las reuniones sociales en la Quinta Presidencial de Olivos, al mencionar “la foto en una ‘festichola’, cuando le decía a la gente que no salga”. “Tienen doble discurso, son mentirosos seriales, no solo él, sino toda la casta política que nos gobierna, y por eso estamos así”, sentenció.

El precandidato disparó contra el oficialismo al declarar que el gobierno “vive traicionando a quien lo vota, ya que prometieron heladeras llenas, que no iba a volver el FMI, y no hicieron nada de esto, sino todo lo contrario”.