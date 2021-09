Capacitan a los adultos mayores de San Isidro para usar la app de estacionamiento medido

Funcionarios de Inspección General del Municipio brindaron una charla para los adultos mayores que tienen dificultades con el uso de la tecnología. El nuevo sistema tuvo una alta adhesión, y en pocos días, más de 30 mil personas ya descargaron la aplicación.

“Ya descargue la aplicación SIE en mi celular y ahora ya no voy a tener más problemas para estacionar, porque esta app me permite saber dónde hay lugares disponibles. Esto es fantástico”, expresó con felicidad, Liliana Fontana, de 68 años, vecina de Villa Adelina, que habitualmente visita el centro comercial de la calle Belgrano en San Isidro.

Al igual que ella, muchos adultos mayores de Puerto Libre fueron capacitados por funcionarios de Inspección General del Municipio de San Isidro para que puedan descargar la app y utilizar el nuevo sistema de estacionamiento medido. Desde que se implementó el 17 de agosto, más de 30 mil personas ya descargaron la aplicación en sus celulares.

De acuerdo a los datos que aportó la Universidad de la Plata -quienes crearon el sistema- San Isidro fue el distrito con la mayor cantidad de descargas en tan pocos días. La medición se hizo en más de medio centenar de municipios.

Para facilitar el uso y no dejar afuera a quienes tengan más dificultades con el uso de la tecnología, inspectores municipales recorren centros comerciales para explicar el uso del nuevo sistema digital. La semana pasada, este plan se trasladó a Puerto Libre, el principal lugar de recreación de adultos mayores en zona norte.

“Hay una alta adhesión al nuevo sistema. Estamos muy contentos por la aceptación de los vecinos, en todas partes nos manifiestan su conformidad. Y estas charlas ayudan a despejar dudas, conocer más sobre el funcionamiento, y también se les descarga la app”, sostuvo el secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez, que brindó la capacitación junto a su equipo.

La app se llama SIE, para quienes usan Android, y SEM Mobile, para Iphone. Fue instalada con el objetivo de contribuir al ordenamiento del tránsito en los centros comerciales, con mayor comodidad para los usuarios y, un tema clave, permitirá agilizar los tiempos. San Isidro Estaciona también se encuentra disponible en Telegram y Facebook Messenger.

Otro de los participantes de la charla, Valentín Cruz, de 78 años, oriundo de San Isidro, que hace más de 10 años elige pasar sus tardes en Puerto Libre, contó otra ventaja del nuevo sistema de estacionamiento. “Antes ponías una o dos horas de fichas y tal vez usabas 15 minutos y no había forma de recuperar el tiempo ni el dinero. Ahora utilizás el tiempo que necesitás y luego cerrás la app”, destacó.

Actualmente, el sistema funciona en los centros comerciales de San Isidro, Acassuso y Martínez. En total, el distrito tiene unas 1800 plazas de estacionamiento, pero desde el Municipio informaron que esta capacidad aumentará considerablemente cuando se extienda a zonas de mucha afluencia de gente como La Horqueta, Las Lomas y la calle Dardo Rocha.

“Esta capacitación fue genial, me enseñaron todo. Incluso me asesoraron para cambiar las fichas de parquímetro que me quedaron”, indicó Eugenio Mena, de 75 años, de Boulogne.

Todos los vecinos y usuarios que se quedaron con tarjetas y fichas del sistema anterior pueden cambiarlas en la oficina de SIE ubicada en Acassuso 125, San Isidro, de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 8 a 14.

Hay dos modalidades para utilizar este sistema de estacionamiento digital. La primera es por la app cargando saldo a través de la tarjeta de crédito, débito o mercado pago; y la segunda es pagando en los comercios adheridos, los mismos que antes vendían las fichas metálicas.

La aplicación aporta importantes beneficios como poder consultar la ocupación de las calles de estacionamiento medido para elegir lugares libres, realizar transferencias de crédito entre usuarios, chequear el saldo disponible, y consultar los puntos de venta adheridos geolocalizados.

El sistema de estacionamiento medido rige de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14.