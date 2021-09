Rehl: “El peronismo está resolviendo los problemas que generó la irresponsabilidad de Vidal en la Provincia”

El candidato a senador provincial y actual secretario de Gobierno del intendente Ariel Sujarchuk, Javier Rehl, expresó su opinión sobre el acuerdo conseguido por el gobernador Axel Kicillof con los acreedores externos para canjear el 98 por ciento de la deuda en dólares generada en la provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal.

“El gobierno anterior endeudó a los bonaerenses de una manera sin precedentes por más de 9 mil millones de dólares. Deuda que no se tomó para construir hospitales ni escuelas ni rutas. Deuda que se contrajo para beneficiar a un grupo de amigos que después la fugaron del país y provocaron el default más grande la historia. Lo mismo hizo Mauricio Macri en la Nación, porque ese era el programa económico del mejor equipo de los últimos 50 años. Y cuando ya no les prestaron más, la frutilla del postre fue ir a seguir pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Por eso ahora el gobernador Kicillof resuelve los problemas que generó la irresponsabilidad de Vidal”, expresó Rehl.

El acuerdo alcanzado ahora establece un alivio financiero de más de 4600 millones de dólares entre este año y 2027, lo que permitirá a la provincia de Buenos Aires cumplir con todos los compromisos asumidos por la gestión anterior, pero bajo condiciones financieras claras, acordes a las posibilidades reales de pagos de acuerdo a la propia recaudación del Estado provincial.

“Por eso desde el Frente de Todos decimos que antes del coronavirus nos tocó vivir la pandemia económica del gobierno de Cambiemos. En Escobar no lo sufrimos tanto porque la administración del intendente Ariel Sujarchuk no solo fue eficiente, sino que decidió solventarse con recursos genuinos, que no son ni más ni menos que los impuestos que pagan los vecinos. Así primero pusimos en marcha el distrito y luego comenzamos una transformación que se profundizó en los dos últimos años y se consolidará definitivamente hasta 2023”, concluyó Rehl.