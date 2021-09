Del Caño en Pilar: “La gran mayoría de las fuerzas políticas quieren una reforma laboral para flexibilizar más a los trabajadores”

El referente de la izquierda remarcó que “el rechazo del gobierno y de Juntos a la reducción de la jornada de trabajo demuestra que no tienen ningún interés en revertir la falta de empleo y la sobrecarga laboral. La gran mayoría de las fuerzas políticas quieren una reforma laboral para flexibilizar más a los trabajadores. Mientras los laboratorios, empresarios y banqueros aumentaron sus fortunas con la pandemia, ahora las grandes multinacionales aplican una reforma laboral de hecho, ya que muchas subieron la jornada laboral e incorporaron tercerizados. La irracionalidad capitalista hace que millones estén desocupados mientras otros trabajen hasta el agotamiento. No va más”.

