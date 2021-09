Urtubey visitó San Isidro y llamó a votar a “representantes que tengan una agenda más ciudadana que política”

El ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, visitó San Isidro para respaldar al precandidato a concejal de “Vamos con vos” en el distrito, Martín Palma. Ambos brindaron una conferencia de prensa en un local partidario, de la que participó también uno de los armadores del espacio, Sergio Patrón Costas.

“Queremos estar cerca de los candidatos del espacio, compartir experiencias con quienes buscan acceder a lugares institucionales”, comentó el dirigente salteño, y señaló que busca, desde su experiencia de gestión, “brindar herramientas técnicas para solucionar las diversas problemáticas de los vecinos”.

“Desde un Concejo Deliberante se puede hacer una tarea de control y también colaborar con la tarea de gestión del Ejecutivo”, remarcó, y planteó que “hoy la sociedad nos pide que trabajemos mancomunadamente para generar soluciones y que no profundicemos los enfrentamientos”. “Esas son las intenciones de nuestro candidato en San Isidro”, enfatizó.

El ex mandatario reclamó además por un desdoblamiento de las elecciones. “Las democracias de mejor salud que la Argentina tienen por norma elegir los diferentes niveles de representación en diferentes fechas, para evitar los arrastres. Es una buena costumbre que se elija en una instancia autoridades municipales, en otra provinciales y en otra nacionales”, analizó.

“Hay que quitarle espectacularidad al proceso electoral, nos tenemos que acostumbrar a una democracia más participativa; a que las campañas no tengan tanta parafernalia; y a que la gente pueda votar sobre diferentes cuestiones de interés, bajo el mecanismo de plebiscitos. Tenemos que hacer más sencillos los sistemas electorales, y que sean más económicos. Hay que hacer menos hostil la participación ciudadana”, añadió.

Por otra parte, Urtubey sostuvo que “la Argentina hoy tiene casi un 60 por ciento de pobreza, y prácticamente el 70 por ciento de los chicos están por debajo de la línea de pobreza”. “La productividad de las empresas está por el piso, y la situación para las pymes es peor. El país necesita crecer, y pareciera que eso está lejos de la agenda del poder”, lanzó.

Y ató el tema a la baja participación electoral que se registró, por ejemplo, en Salta y Corrientes. “La gente advierte que los políticos están en otro mundo”, afirmó, y opinó que “ningún candidato dice como reactivar la productividad de las empresas argentinas, como generar competitividad a nuestra economía, y como se hace para generar trabajo”. “La forma de combatir la pobreza no son los planes sociales sino la gente laburando, ganando su plata con su trabajo”, aseveró, y agregó: “Hoy la gente la está pasando mal. Falta empatía, falta entender lo que sufre la gente. No se ve eso en esta campaña”.

Para cerrar, el ex gobernador salteño dijo que “en estas elecciones hay que empezar a transitar un camino, y estamos acompañando a Florencio Randazzo por eso”. “La solución a los problemas no va a estar después de la elección, va a llevar tiempo, pero tenemos que ir sumando representantes que tengan una agenda más ciudadana que política, si lo logramos podemos sembrar algo que va a generar un cambio, pero no vamos a poder cosechar ahora”, declaró.

También instó a “trabajar para salir de la confrontación como única forma de expresión, porque nada bueno sale de ahí”. “Si con esta dinámica nos estaría yendo bien, uno podría aceptarlo, pero los resultados con esta lógica son horribles, y la Argentina sigue yendo cada vez más para atrás”, indicó. “Hay que salir de esa dinámica, que es atractiva en términos mediáticos, pero empezar a hacer las cosas pensando más en la gente”, finalizó.

Tras la conferencia de prensa, Juan Manuel Urtubey mantuvo una reunión con los precandidatos de “Vamos con vos” de la Primera Sección.