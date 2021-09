Alberto Descalzo encabezó la apertura de una nueva reunión del Consejo Regional de Salud

Durante el evento se trataron diversos temas como inmunizaciones de calendario, salud materno-infantil, líneas de cuidado sobre enfermedades no transmisibles, contextualización de las experiencias para un sistema integrado de salud, y salud mental.

Al finalizar el evento, Descalzo comentó: “Un proyecto integral de salud no sólo implica llegar con insumos, centros de salud y hospitales, sino que abarca un abanico más amplio de políticas públicas que incluyan, integren y brinden oportunidades a los y las ituzainguenses. Por eso son tan importantes las instancias como este Consejo Regional, dónde los municipios podemos articular con la Provincia, porque creemos en la necesidad de un Estado presente, que garantice derechos y transforme realidades”.