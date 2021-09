Quirós fue el encargado de resaltar que votar es seguro. “Desarrollar protocolos nos garantiza que el proceso eleccionario no es riesgoso. Estos tienen que ver con aumentar los lugares de vacunación, organizar las colas, el uso del barbijo, el distanciamiento y la entrega de kits de cuidado”, explicó, y también destacó que “el avance de la vacunación también es importante para que todos estemos más protegidos”.

De cara a las PASO, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, intendentes, equipos y legisladores del PRO participaron de un encuentro virtual para explicar por qué las elecciones no implican un riesgo epidemiológico.

Quirós confirmó que votar es seguro en lo sanitario y no implica un riesgo epidemiológico