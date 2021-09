Ramiro Alonso López recorrió Villa Ballester junto a Cristian Ritondo y Santiago López Medrano

Al respecto, Alonso López manifestó: “Recibimos a Cristian en San Martin y nos acompañó a una de las recorridas diarias que hacemos por el partido. Estuvimos conversando y escuchando a vecinos y comerciantes de Villa Ballester que, debido a una cuarentena eterna, muchos tuvieron que cerrar sus negocios y otros la siguen peleando. La ayuda que recibieron por parte del Estado no alcanzó”. “Con Cristian y Santiago creemos que junto a Diego Santilli transformaremos la realidad de la Provincia y construiremos el San Martín que merecemos”, completó.

En la tarde del martes, el concejal y precandidato al mismo cargo por Juntos, Ramiro Alonso López, y el referente del espacio y ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de la Provincia, Santiago López Medrano, recibieron en San Martín a Cristian Ritondo, diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense. Los tres charlaron con vecinos de Villa Ballester sobre las problemáticas que atraviesan a diario, haciendo hincapié en la inseguridad que azota al distrito.

