Sujarchuk recorrió trabajos de pavimentación y firmó un convenio para obras con Simone

“Es muy impactante la cantidad de obras que está haciendo el Municipio. No me extraña porque conozco el compromiso que tiene Ariel, hablamos muy seguido para ver cuál es el próximo proyecto y qué es lo que necesita Escobar para concretarlo. Estoy contento y conforme porque la Provincia viene trabajando fuerte en el territorio y hoy tenemos barrios con más derechos, igualdad de oportunidades y muchos planes por delante”, expresó Simone.

“Hay un conjunto de obras que son centrales y estructurales que venimos realizando entre Provincia y Municipio como pudo observarse en la recorrida por la Ruta 25. Seguimos honrando el principio que nos caracteriza y es que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y ese es el derecho de los barrios populares a tener mejor accesibilidad. Con la Provincia en marcha y el Municipio gestionando, el vecino tiene muchas expectativas porque sabe que no es una promesa sino una realidad y que donde se hizo una obra, al tiempo va a llegar la que sigue”, afirmó Sujarchuk.