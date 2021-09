Malvinas Argentinas es el único distrito con un área de Cirugía Bariátrica dentro de un sistema público en toda Sudamérica

Un vecino de José C. Paz.

El trabajo de investigación presentado por el equipo de residentes de Cirugía Bariátrica consistió en observar lo que sucedía en 486 pacientes del sistema de salud de Malvinas Argentinas que habían tenido coronavirusy habían sido operados de cirugía bariatrica. El 92% tuvo un curso de la enfermedad completamente asintomático, no hubo fallecimientos o internados en terapia intensiva, ni tuvieron ninguna complicación respecto al virus.

Por su parte, el doctor Caiña explicó: “El Centro de Obesidad es único en Malvinas y en Latinoamérica. Han venido colegas internacionales y se han llevado una sorpresa. Es un Centro multidisciplinario, no solo se atiende cirugía sino todos los trastornos referentes a la mala nutrición. Es un centro de referencia, el trabajo de los residentes y de todo el equipo nos está llevando a un lugar muy alto y agradecemos siempre el apoyo que tenemos desde el sistema de salud de Malvinas Argentinas. La cirugía bariátrica es una gran solución, una gran herramienta, para el tratamiento de la obesidad severa. Produce un gran cambio metabólico que hace a la persona ganar salud”.

El jefe comunal dijo: “El equipo de Bariátrica atendió muchísima gente durante el año 2020 y lo que va de 2021. Más de 6600 pacientes entre ambos años, se atendieron en los consultorios, más las cirugías que se han realizado, y por eso el equipo médico que trabaja en Malvinas Argentinas ha recibido galardones. Se ha demostrado que la persona con obesidad no ha tenido mortalidad frente al coronavirus, teniendo en cuenta que es un gran factor de riesgo. Esto le cambia la vida a la gente para mejor”.