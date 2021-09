Nogueira sobre la vuelta a la presencialidad plena en las escuelas: “Tiene que ser de una manera gradual”

José Luis Nogueira, secretario general de SUTEBA en San Martín y Tres de Febrero, conversó con SM Noticias y se refirió a la vuelta a la “presencialidad plena” en las escuelas bonaerenses, algo que comunicó el gobierno de la Provincia. “La realidad es que es imposible cumplir con el distanciamiento si se aglomeran los alumnos en las aulas como se veía antes de la pandemia”, aclaró el dirigente, y remarcó que la mayor concurrencia de alumnos y alumnas se verá de manera gradual.

“La presencialidad es algo que se viene dando, de manera cuidada, desde hace varios meses. Lo cierto es que las condiciones de las escuelas y las dimensiones de las aulas van a condicionar la presencialidad plena en cuanto a la cantidad”, comenzó indicando Nogueira.

Explicó además que “las denominadas burbujas, o grupos de alumnos más reducidos, en muchas escuelas van a continuar por un tiempo”. “La realidad es que es imposible cumplir con el distanciamiento si se aglomeran los alumnos en las aulas como se veía antes de la pandemia”, enfatizó.

“Hay escuelas que venían con burbujas muy pequeñas, y obviamente, al producirse una mejora de la situación epidemiológica y una baja en la curva de contagios, seguramente aumenten la cantidad de alumnos respetando el distanciamiento”, continuó el educador, y reconoció que con la mejora de las condiciones sanitarias “más padres mandarán a sus hijos al colegio”.

“En otras escuelas, con burbujas más cargadas y con limitaciones por el tamaño de las aulas, se mantendrá el esquema actual”, comentó, y sentenció: “Este miércoles no habrá un cambio de foto, no va a cambiar la realidad absolutamente”. “Los docentes vienen trabajando con mucho compromiso el tema de los cuidados, y no tengo dudas que van a continuar en la misma línea, pero la vuelta tiene que ser de una manera gradual”, resumió.

Al consultarlo sobre si es posible pensar en escuelas funcionando como antes de la crisis del coronavirus, José Luis Nogueira planteó: “Estamos dando un debate muy intenso con delegados y delegadas, y en las escuelas, vinculado a la escuela que queremos. Y la que queremos no es la escuela prepandemia”. “Necesitamos mayor cantidad de recursos humanos, es decir, mayor cantidad de cargos para que se incorporen mas trabajadores”, agregó.

“La pandemia vino para quedarse, y entiendo que no es viable la escuela que teníamos”, declaró, y mencionó que “hay un acostumbramiento de parte de auxiliares, docentes, padres y chicos a los cuidados”. “Se adoptaron nuevas costumbres, como el barbijo, el uso del alcohol en gel y la medición de temperatura”, enumeró, y celebró la instalación de medidores de dióxido de carbono, para garantizar la ventilación necesaria en los claustros.

“La escuela es un lugar seguro, pero si las condiciones epidemiológicas cambian se tomará, como ocurrió antes, la decisión de volver a la virtualidad. Los y las docentes acataremos la determinación de las autoridades sanitarias”, finalizó el secretario general de SUTEBA en San Martín y Tres de Febrero.