Julio y Gisela Zamora presentaron la lista de candidatos del Frente de Todos Tigre en Troncos del Talar

Durante la actividad -llevada adelante en el Club Junta Vecinal- se enumeraron importantes labores previstas para la localidad, como la reanudación de las obras de vivienda en Cina Cina y la remodelación de la ex Ruta 197, desde Liniers hasta Acceso Norte, a través de la articulación con el gobierno nacional; la inauguración de la Escuela Secundaria 19, que incluirá un magisterio para maestros y maestras; la renovación de las plazas “Fader” y “Almirante Brown”; y un último tramo de 6 mil metros de gas para el beneficio de las familias de Troncos del Talar.

Y concluyó: “Tenemos un gobierno nacional que privilegia el interés de cada argentino y argentina que durante la pandemia no la pasó nada bien. Veníamos de una gestión que había dejado a muchos vecinos sin trabajo a causa del cierre de pymes y eso hoy está cambiando. Se ve una luz de esperanza en el horizonte tendiente a mejorar la educación pública, la reactivación económica, la generación de empleo genuino y un rumbo de justicia social para todas y todos”.

