Daniel Gollán recorrió Morón con Lucas Ghi y Leticia Guerrero

El ex ministro de salud bonaerense y actual precandidato a diputado, Daniel Gollán, visitó el distrito y realizó una recorrida de campaña con el intendente de Morón, Lucas Ghi; el titular de Acumar, Martín Sabbetella; y la actual precandidata local, Leticia Guerrero.