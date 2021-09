Alberto Fernández junto a candidatos e integrantes del Frente de Todos en Tecnópolis

El presidente Alberto Fernández les pidió hoy a los candidatos e integrantes del Frente de Todos que salgan a transmitir “una explosión de confianza en los argentinos”, con el convencimiento de que “ya empezó un tiempo distinto” y para que el esfuerzo realizado hasta ahora no caiga “en saco roto por el canto de sirenas de los que destruyeron el trabajo”.

En un acto partidario en Tecnópolis, del que participaron gobernadores y precandidatos a diputados y senadores de las distintas provincias, Fernández dedicó su mensaje de algo más de media hora a los dirigentes del Frente de Todos, a quienes exhortó: “En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante porque tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos”.

El presidente dijo compartir con la oposición la teoría de que “hay dos modelos de país en pugna” en las elecciones legislativas de este año y, por eso, comparó en reiteradas oportunidades las acciones de su gobierno con lo realizado durante los cuatro años anteriores por la gestión de Cambiemos, encabezada por el ex presidente Mauricio Macri.

Les pidió a candidatos y militantes del Frente de Todos salir a transmitir “una explosión de confianza en los argentinos”, convencidos de que “ahora sí vamos a poder hacer lo que soñamos” porque “llegó el momento del crecimiento”, y resaltó que su gobierno propone “producción y desendeudamiento”. “Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen”, marcó Fernández.

Bajo la consigna central de la campaña, “La Argentina que queremos”, el primer mandatario expresó: “Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente y igualador; y otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos”.

De cara a las PASO del 12 de septiembre, Fernández advirtió que si la sociedad “se equivoca y no tiene memoria” en las próximas elecciones legislativas “podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad”.

“Es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que maltrataron la educación, la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera y destruyeron el trabajo”, advirtió.

Durante su discurso, el jefe de Estado dijo contundente: “Hay que salir con la fuerza militante de siempre para generar una explosión de confianza en los argentinos que ahora sí, después de tanto esfuerzo, vamos a poder salir e ir hacia la vida que queremos”.

“Ya empezó un tiempo distinto. Ya cruzamos la puerta de salida de la pandemia. Ahora tenemos que elegir el camino que vamos a tomar. Nosotros -el Frente de Todos- queremos hacer honor al esfuerzo que hicimos en preservar la vida de los argentinos, el empleo, la producción y ahora hacer despegar a la Argentina”, insistió.

Fernández, quien también es el presidente del Partido Justicialista, recordó: “Somos un movimiento que salió a la calle a defender a los que no tenían voz, en este tiempo de pandemia digámosles que estamos para darle a la voz que la pandemia les ha quitado. Estamos para tenderle la mano a quienes se hayan caído”.

“No es casualidad que estamos llevando acciones promocionales para que la economía crezca con fuerza. No es casualidad que este año la Argentina va a volar de turismo”, remató.

Al compararse con Juntos, dijo que su gestión cree en un Estado “presente e igualador”, en la democracia y en las instituciones de la República, en la preservación del trabajo y en el cumplimiento del pago de deudas.

“Pero hay otro país que no cree en la justicia social y cree que cada uno debe salvarse solo. Que arma mesas judiciales para perseguir opositores y generó la mayor decadencia económica que es el endeudamiento”, señaló.

En otro orden, destacó los resultados del plan nacional de vacunación contra el coronavirus desplegado en el país y remarcó que Argentina alcanzó ayer las 7 millones de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas durante el mes de agosto.

“El ritmo de vacunación no se frena. No voy a parar hasta que el último argentino y argentina reciba las dosis de vacunas que necesitan para no contagiarse”, dijo el mandatario.

En este punto, contrastó las acciones del Frente de Todos durante la pandemia, que salió a “cuidar” la salud de las personas, con la administración de Cambiemos, en la que, recordó, “el Ministerio de Salud había desaparecido y en los galpones de la Aduana se vencían vacunas”.

“Había vuelto el sarampión en la Argentina. Habían abandonado el hospital público. Pero nosotros pusimos el Estado de pie y presente para nivelar las caídas que ellos habían generado”, dijo.

Al finalizar, Fernández aseguró: “No vamos a claudicar en nuestras políticas. Vamos a ser leales a lo que pensamos. No voy a traicionar al pueblo que me votó. Somos un movimiento que ama al pueblo”.

Del acto participaron -presentes o conectados por videoconferencia- todos los ministros del Gabinete nacional y bonaerense, la mayoría de los gobernadores peronistas, y también estuvieron los primeros precandidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de cada jurisdicción, lo que le dio una impronta federal al acto.