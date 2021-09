San Isidro: Más de 500 vecinos realizaron trámites y accedieron a servicios de salud en Villa Adelina

“Me vacuné hace dos semanas del coronavirus, así que vine a hacerme el test de anticuerpos y ver si generé los anticuerpos contra el virus. De paso aproveché y pasé por el stand de buena madera. Me parece muy importante el trabajo que están haciendo las autoridades municipales con estas postas y les agradezco”, completó Teresa Iconic, vecina de Villa Adelina.

Las mascotas siempre tienen su lugar y se realizaron vacunaciones contra la rabia y tratamientos contra la sarna. “Da gusto venir. Me comentó una vecina sobre estas postas y lo bien que te tratan, así que aproveché y traje a mi cachorro para vacunar. Le agradezco al Municipio y a cada uno de los chicos que están trabajando hoy”, sostuvo Liliana López, vecina de Boulogne.

Por la llegada de temperaturas más altas, a los operativos se incorporó el programa “Chau mosquitos”, para generar conciencia sobre los cuidados para que no se propague el virus del dengue. “Nos encontramos en este puesto para brindarle información al vecino sobre el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, el zika y el virus del chikungunya. Se pueden encontrar con afiches y juegos informativos sobre la cantidad de huevos que pone el mosquito, los lugares y lo importante que es la desinfección de los sitios”, explicó Matías García, de la subdirección de Control de Vectores.

“Con estos operativos buscamos que los vecinos no tengan que moverse de un punto al otro, y encuentren todo en un solo lugar y cerca de su casa. La clave es mantener la distancia, usar barbijo y no juntarse a charlar, tenemos como prioridad la salud. Los vecinos necesitan del municipio y con estas postas logramos generar conciencia y cuidarlos”, indicó Ticiana La Mónica, subsecretaría de Acción Social.