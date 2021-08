“Súper Cerca” sigue sumando comercios en Malvinas Argentinas

Un vecino de José C. Paz.

Como caracteriza a la gestión del intendente Leo Nardini, se puede ver permanentemente a los funcionarios en la calle, charlando con el vecino. “No somos funcionarios de escritorio, somos funcionarios de la calle. Somos servidores públicos, nos debemos a la gente y continuamente estamos buscando esa cercanía. Nuestra gestión y cada política pública que implementa Leo tienen que ver con lo que el vecino nos transmite, entonces no podemos perder el contacto con el vecino. El día que lo perdamos vamos a perder también las políticas públicas”, finalizó la funcionaria de la Comuna.

“Cada producto tiene adherido en su paquete el precio, el cual queda congelado hasta fin de año. Los comercios se están adhiriendo. Está enfocado a los comercios de cercanía, de proximidad, no a los súper ni a los hipermercados. Asique estamos recorriendo, hablando con los comerciantes, explicándoles el beneficio de adherirse al programa, ya que es un beneficio tanto para el comercio como para el consumidor final”, explicó Sienra.