El intendente Ariel Sujarchuk recorrió importantes obras de salud y asfalto en Garín

“Faltan pocos días para que terminemos la obra civil en la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, a partir de ahí llegará el equipamiento médico y se convertirá en un hospital que va a estar operando a aquellos pacientes que lo necesiten. Cuando asumimos la gestión decidimos hacer una transformación integral en muchas áreas. Hemos tenido un crecimiento exponencial y planificado que se fue dando en distintas etapas. Hace 5 años las salas de primeros auxilios no daban abasto, y ahora tenemos sala de internación, guardias permanentes, aparatología y la última tecnología”, expresó Sujarchuk.

