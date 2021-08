Desde San Martín, Bodart presentó sus propuestas en salud: “No es un gasto a recortar, es un derecho de la gente”

El máximo referente del MST y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Bodart, visitó nuevamente el partido de San Martín para reunirse con trabajadores del Hospital Belgrano. En la ocasión, difundió sus propuestas en materia de salud.

“Venimos a difundir nuestras propuestas para el sistema de salud, porque no podemos permitir que siga en las condiciones que está. Necesitamos duplicar el presupuesto”, dijo el dirigente, y planteó que “los hospitales están en una situación edilicia muy mala, y el personal por lo general está mal pago”. Reclamó además “pases a planta para becarios y contratados”, y “que los residentes puedan participar de los debates laborales, que no sean solo gente que se la usa y se la descarta”.

“Vamos camino a un nuevo acuerdo con el FMI, y ya se habla de un ajuste extraordinario, que seguramente impacte en la salud, la educación y los planes de vivienda. No podemos permitirlo, sería empeorar la situación de precariedad actual”, señaló. “Queremos que los presupuestos de Nación, Provincia y de los municipios tengan como prioridad mejorar el sistema de salud pública”, aseveró.

Bodart también remarcó que “los dirigentes políticos no usan lo público, usan grandes clínicas privadas, ya que tienen privilegios que no tiene el común de la población”. “Por eso nosotros proponemos que todo funcionario público tenga la obligación de atenderse y tratarse en el hospital público, para que vivan como la gente común y así se preocupen en mejorar la situación”, afirmó. Para él, “la salud no es un gasto a recortar, es un derecho de la gente”.

En esa tónica, y consultado sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, aseguró que “se privilegió la ganancia de los laboratorios por sobre la salud de la gente”. “La gente tiene que saber que se hicieron 130 millones de vacunas en la Argentina, y eso hubiese permitido que los argentinos estemos con la tercer dosis y preparados para enfrentar mejor la variante Delta. Esas vacunas se dejaron ir, porque la vocación política del gobierno fue cuidar al laboratorio Sigma, que hacía las vacunas en Garín, y es aportarte del Frente de Todos”, denunció.

El precandidato a diputado nacional consideró que, en la Argentina, “los empresarios son los que siempre se salen con la suya”. “En algunos momentos se mandó a la gente a trabajar por presiones de los empresarios, que no querían que se hagan cuarentenas como correspondía (…), y fue también la presión empresaria la que hizo que se vuelva a abrir todo, y eso generó un aumento de casos”.

“En este país los empresarios hacen lo que quieren, y al pueblo trabajador no lo cuida nadie. En las cámaras legislativas no se discuten los problemas de los trabajadores, solo los lobbys empresariales”, exclamó, y pronosticó que “el Frente de Todos y Juntos van a votar a dos manos el acuerdo con el FMI”. “Que la gente no se confunda, no está votando representantes suyos, son representantes del uno por ciento rico del país, de los bancos y de los empresarios”, indico, en un mensaje a los votantes de esas fuerzas. Y también les pegó a los liberales, “que proponen una desregulación completa”. “Los empresarios ya hacen casi lo que quieren, pero estos bufones quieren que lo hagan avalados por la ley, disparó, concluyó: “Hace falta izquierda para combatir todo esto, por eso le pedimos a la población que nos dé la posibilidad de demostrar todo lo que podemos hacer desde una bancada fuerte”.

Para terminar, el líder del MST se refirió a la interna con Nicolás Del Caño, y manifestó estar “contento” porque “instalamos un debate en la izquierda argentina”. “Instalamos la necesidad de la unidad, y sé que hay muchos que nos critican, pero están desde el lado de afuera, y lo más probable es que ni siquiera pasen primarias. Esas fuerzas tendrían que estar acá adentro, dando los debates internamente”, comentó.

Necesitamos transformar desde adentro a la izquierda argentina, y transformarla en la alternativa. Si no nos sacamos de encima ciertos rasgos de sectarismos y personalismos no podremos convertirnos en una fuerza que pueda gobernar el país”, analizó. “Ese debate tiene que ir más allá de las PASO, porque es crucial para que la izquierda pueda ser el lugar que reciba a los desencantados con el Frente de Todos, por ejemplo”, agregó, y completó: “La izquierda está para mucho más. Para aplicar nuestras propuestas hace falta una izquierda grande y poderosa, en la que cualquiera se pueda sumar y decidir. Tenemos que evolucionar para transformarnos en la alternativa que hace falta”.