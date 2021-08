Brown pide salir de los “esquemas de asistencialismo y enfrentamiento” y pasar a modelos de “producción y consensos”

Su deseo es que “el vecino no caiga en la apatía y participe de las PASO”. “Cuando hay situaciones delicadas la gente tiene que acompañar más que nunca”, comentó, y ejemplificó: “En la salida a la crisis del 2001/2002, en las elecciones presidenciales en el 2003, hubo una asistencia del 80 por ciento, la más grande que se dio en un acto electoral”. “El ciudadano tiene que saber que ante una situación delicada como la actual tiene que participar, finalizó.

También, el director del banco BICE instó a generar “acuerdos políticos para transformar subsidios en empleos genuinos”, y opinó que “es algo que piden hoy los organismos sociales”. “Con los subsidios solo logramos que la gente siga viviendo mal, y no se resuelven los problemas. Hoy solo dan la posibilidad de que se alimenten, pero la situación social de quienes los reciben sigue igual o peor”, lanzó.

Y ante la consulta por una posible comparación entre la crisis de esos años y la actual, producto del coronavirus, respondió: “La crisis del 2001/2002 fue compleja, porque teníamos también un estallido institucional (…), que solucionó la Asamblea Legislativa. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, y en este tipo de momentos los enfrentamientos no sirven”. “La grieta no ayuda, la única forma de salir adelante es con consensos, y espero que eso se haga realidad”, sintetizó.

“Con los matices de cada gobierno, lo hemos visto en Brasil, Chile, Perú, Uruguay y también en Bolivia. No son modelos que tenemos que buscar en otras latitudes, se dan en nuestra región”, expuso, y reiteró su tesis sobre que “en Argentina faltan políticas de Estado”. “No caemos en la cuenta de la necesidad de la permanencia”, lamentó, y llamó a “aprovechar lo que la Argentina tiene y hoy no se está aprovechando”, y también a avanzar en un “análisis de la problemática impositiva y de la temática financiera”.

“El principal objetivo tiene que ser la actividad productiva, la educación, la generación de empleo y la búsqueda del crecimiento económico. Los gobiernos nacional, provincial y municipales tienen que perseguirlo, por arriba de cualquier bandería política”, señaló el ex ministro de Producción y Empleo bonaerense. “El tema tiene que ser una política de Estado, algo que perdure en el tiempo y no esté sujeto a un mandato o a qué partido este en el poder”, remarcó.