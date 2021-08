Más chicos de Malvinas Argentinas ya tienen su notebook para acceder a la educación

Un vecino de José C. Paz.

Y agregó: “Los chicos estaban felices y se notaba. Hoy el acceso a tener una computadora en tu casa es fundamental. Hablamos de chicos que quizás no tienen esa posibilidad y hoy el Estado, de manera presente, les brinda el acceso”.

Por su parte, la subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional y candidata a concejal por el Frente de Todos, Sabrina Sienra, comentó: “La computadora es una herramienta, no solo para el alumno sino también para la familia, asique es muy positivo. Con la pandemia los chicos estaban en sus casas y se convirtió en una parte fundamental para poder realizar las clases virtuales y tener una relación más cercana con la tecnología”.

La actual concejal y candidata a renovar su banca por el Frente de Todos, Sol Jiménez Coronel, dijo: “Hoy acercamos esta herramienta para que todos y todas podamos tener más oportunidades. Hay chicos que no tenían computadora para poder hacer sus trabajos prácticos o conectarse, o hermanos que comparten algún celular o aparato electrónico. Y esta herramienta permite generar oportunidades e independizarse, poder gestionar sus tiempos y trabajar mejor y más cómodos”.

A través del Programa Juana Manso -ex Conectar Igualdad- se entregaron en Malvinas Argentinas 60 nuevas notebooks para alumnos de cuarto año de escuelas secundarias públicas del distrito.