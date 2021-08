Bodart, en el Hospital Belgrano: “La salud pública y la primera línea requieren un aumento del presupuesto al doble”

Y el precandidato del MST agregó: “Nuestra propuesta de fondo en materia sanitaria es unificar toda la salud en un sistema estatal único y asignarle fondos suficientes para los salarios dignos, los nombramientos, el equipamiento y la infraestructura que hacen falta. La salud y los medicamentos son un derecho humano básico y no mercancías para que las clínicas y laboratorios privados lucren con la vida de la gente”.

Bodart declaró: “Al inicio de la pandemia, el Hospital Belgrano salió a la calle por protección e insumos y gracias a esa lucha el impacto del coronavirus en su personal fue mucho menor que en otros. La salud pública y la primera línea requieren un aumento del presupuesto al doble. Pero como el gobierno ya arrugó frente al FMI y firmarán el acuerdo cuando pasen las elecciones, no habrá más presupuesto sino más recortes. Por eso hay que votar a esta izquierda que marca las necesidades y lucha por resolverlas”.