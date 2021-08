Eva Andreotti: “Vamos a seguir renovando y cuidando San Fernando”

Y Héctor dijo: “Este partido se va para arriba, progresó. No hay punto de comparación. Rescato todo porque avanzó en conjunto. Y me parece bárbaro que el Concejo se renueve con la juventud y que siga con ese empuje”.

Otro vecino, Maximiliano, agregó: “Es hermoso, no se roba más porque hay más seguridad que antes gracias a las cámaras, los nuevos árboles, los polideportivos y el hospital que es un lujo. Desde que vivo acá, el cambio ha sido muy grande, levantó mucho”.

Marcelo, un vecino, opinó: “Está muy bien la propuesta, y de todo el adelanto que se ha visto con el intendente Andreotti no se puede decir nada. Veo cambios en todo en general, polideportivos y costanera. Estoy contento, veo cambios y lo dicen muchos vecinos”.

Y agregó: “Tenemos más de 70 obras en ejecución, que es un dato muy importante porque a la vez estas obras son impuestos que se devuelven al pueblo de San Fernando no sólo por el pago de las tasas, sino también con la ayuda de estar alineados con los gobiernos provincial y nacional. Los impuestos nacionales y provinciales vuelven a San Fernando como grandes obras como el túnel de la avenida Sobremonte y el parque inaugurado sobre Miguel Cané. Se ha hecho un trabajo titánico, porque no se ha dejado de brindar servicio al vecino, sino continuado con la obra pública y redoblado el esfuerzo con todo el sistema de salud en pandemia incorporando respiradores, puestos para hisopar, hemos sanitizado los lugares, acompañamos a los vecinos cuando debieron hacer aislamiento”.