El Municipio de Tigre celebró el cierre del “Mes de las infancias” con la muestra de un mural en El Talar

Durante la jornada, los niños y niñas pudieron participar de actividades artísticas desde el Área de Infancia y también disfrutaron del espectáculo infantil “Titania. The magic show”. Además, se repartieron bolsitas con golosinas al finalizar la actividad.

“Este es un mural moderno y de mucho color realizado por la artista de Tigre, Galante Celeste. Trató de plasmar la libertad y la imaginación de los niños que no debe olvidarse jamás, buscando mantener en los vecinos lo simple, la sencillez y el juego, es decir, encontrarse con el niño interior”, sostuvo el director coordinador de Gestión Cultural, Carlos Nardi.