San Fernando realizó un nuevo operativo “El Municipio en tu barrio” para acercar servicios a los vecinos

Otra vecina del barrio, Griselda, agregó: “Nos vine re bien porque estábamos de paso en la calle y aprovechamos para vacunarnos con la antitetánica que nos faltaba. Recomiendo este servicio que recorre los barrios porque podemos hacer trámites que quizás en la semana no llegamos”.

Los vecinos que se acercaron también opinaron sobre el operativo. Por ejemplo, Clotilde dijo: “Es servicio de Zoonosis me parece genial, traje para vacunar a mis mascotas y también retiramos unas semillas de EcoSanfer para armar la huerta en casa. Espero que sigan realizando estos operativos que son muy beneficiosos para los vecinos”.