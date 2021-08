Facundo Manes encabezó un acto en San Miguel junto a Jaime Méndez

“La gestión se aprende y se puede convocar a los mejores, pero la honestidad se tiene o no se tiene”, disparó también el precandidato. “Hoy el delito está compitiendo con nuestras familias por lo mejor que tiene nuestro país: nuestros jóvenes”, añadió además.

El médico neurólogo realizó un discurso en donde apuntó contra quienes hacen referencia a su llegada por fuera de la política. “Los que dicen tener experiencia en este país no pasan de aprendices de brujos que experimentan con el pueblo argentino, con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con nuestros hijos”, exclamó.