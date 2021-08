La Unión Cívica Radical cerró filas detrás de la precandidatura de Cristhyan Micucci

“El radicalismo que viene va a liderar la oposición, pero no de cualquier manera: con ideas, organización e innovación. Tenemos muchas expectativas en lo que ocurra el 12 de septiembre en San Martín y en toda la provincia, y vamos a trabajar muy fuerte para que el radicalismo pueda tener en dos años candidato a presidente radical, un candidato radical a gobernador y 135 intendentes de nuestra fuerza política”, agregó.

