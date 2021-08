Máximo Kirchner, Selci, Zabaleta y Martín Rodríguez encabezaron un casa por casa del Frente de todos en Hurlingham

El diputado nacional, el intendente, el ministro de Desarrollo Social y el subdirector del PAMI estuvieron junto a la militancia y a la lista de candidatos del Frente de Todos en Hurlingham, que lleva en los primeros lugares a Viviana Lodos y Nicolás Vilela.

El diputado nacional Máximo Kirchner, el intendente de Hurlingham, Damián Selci, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y el subdirector Ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez, encabezaron un multitudinario despliegue de la militancia del Frente de Todos con la participación de la militancia que recorrió casa por casa distintos puntos del distrito para charlar con los vecinos y vecinas de la propuesta electoral. También estuvo presente la diputada nacional y vecina hurlinghense Florencia Lampreabe.

“Este puerta a puerta que van a hacer hoy es muy importante. Nosotros no somos ni superiores, ni inferiores moralmente a nadie. Somos argentinos y argentinas de a pie, que estamos comprometidos con un destino de país y que queremos interpretar los anhelos y sueños, y materializarlos para poder elevar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, dijo Máximo Kirchner.

Luego se refirió a la situación económica y al endeudamiento provocado por el gobierno anterior: “Tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y también conscientes de que pesa sobre nuestro país una descomunal deuda externa. Miren cómo será el ex presidente que hasta es capaz de afirmar que Alberto ha tomado más deuda externa que él, cuando lo que ha hecho Alberto fue renegociar con los acreedores privados externos y lograr una quita de 37 mil millones de dólares”. Y continuó: “Esa quita que muchas veces parece intangible, se vuelve tangible cuando nuestras pymes necesitan ésos dólares para importar tecnología, producir más y crear más trabajo, cuando muchas argentinas y argentinos quieren viajar al exterior a descansar y necesitan ésos dólares que se llevó el FMI para poder disfrutar”.

“Así trató a su gente y así trató al país, y aún hoy quiere venir a convencernos de que no hizo lo que hizo”, agregó en referencia a Macri. Y finalizó: “Ya es el pasado, tenemos un presente complejo y tenemos un futuro por delante, no sirve, no nos puede servir ni alcanzar compararnos con el gobierno de Macri, yo me quiero comparar con el gobierno de Perón, de Néstor y de Cristina, y no la mediocridad de compararnos con los peores, sino que el desafío es superar a los mejores”.

Por su parte, el intendente Damián Selci remarcó que “estamos saliendo de la pandemia, pero la pandemia hubo que gestionarla. Es lo que hicieron Juan (Zabaleta) y Martín (Rodríguez) este año y medio, desde el Municipio y desde PAMI, llevando soluciones a los vecinos, cuidando a la gente, porque acá en Hurlingham se construyeron hospitales modulares, no hubo ni un solo geriátrico como vimos en Europa; acá en Hurlingham tenemos más de 180 mil vacunas aplicadas, y esa gestión hay que reconocerla”. Y agregó: “Además de resolver los problemas tenemos que politizarlos y generar consciencia. Tenemos que generar la misma consciencia que generó Cristina en todos nosotros”.

La jornada tuvo lugar en el predio del edificio municipal, ubicado sobre la Avenida Pedro Díaz al 1700. Contó con la presencia de los candidatos y candidatas de la lista local, que lleva en los primeros lugares a la docente Viviana Lodos y al secretario de la Universidad Nacional de Hurlingham, Nicolás Vilela.

Desde allí, la militancia recorrió diferentes puntos de Hurlingham casa por casa con el objetivo de difundir la propuesta y la boleta del Frente de Todos “para recuperar la vida que queremos”, encabezada por los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

En la jornada también estuvieron todos los funcionarios del gobierno de Hurlingham; los presidentes del Honorable Concejo Deliberante, Adrián Eslaiman, y del Consejo Escolar, Jorge Verón; el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Walter Wallach; los concejales y consejeros escolares del Frente de Todos; los titulares de las delegaciones locales de ANSES, Leandro Tartaglia, y de PAMI, Maru Methol.