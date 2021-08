Impactante choque de un motociclista contra un auto en Tigre

Ante el hecho, se alertó a los móviles del COT que patrullaban la zona, para que se dirigieran inmediatamente al lugar. Una vez allí, y con el apoyo de personal de Tránsito y ambulancias, se logró asistir a los accidentados y trasladarlos al hospital de cercanía. No se lamentaron víctimas fatales.

This site is protected by wp-copyrightpro.com