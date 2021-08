El Frente de Todos de Tigre presentó su lista de unidad junto a la comunidad de General Pacheco

Fue a través de un acto encabezado por el intendente Julio Zamora y la primera precandidata a concejal Gisela Zamora, donde convocaron a vecinos y vecinas a seguir acompañando el trabajo de la gestión en las próximas elecciones. Allí, enumeraron importantes obras a desarrollar por el Municipio com: la renovación de la Ruta 9, la nueva pavimentación en el centro comercial, la remodelación de 3 plazas y la construcción de más de 50 cuadras de asfalto.

This site is protected by wp-copyrightpro.com