Las mujeres de la Asociación de Trabajadores del Estado se reunieron en Vicente López

Delegadas de ATE en la región norte se reunieron en Vicente López para debatir los desafíos que tiene el gremio en materia de políticas de género.

Florencia Morelli, referente del Departamento de Género del gremio a nivel provincial, explicó que “dimos un puntapié desde el sindicato en políticas de género”. “Nosotras tenemos la responsabilidad de formarnos como dirigentas y es importante el intercambio de las experiencias en los territorios. Tenemos que ir hacia un nuevo convenio colectivo que tenga perspectiva de género y que esta sea transversal”, remarcó.

En cuanto a los desafíos que se vienen detalló que “la participación en las cúpulas es un objetivo”, y aclaró que “a nivel secretariados tenemos la paridad pero nos falta protagonismo en las conducciones”. “Tenemos que ir hacia una democratización del modelo sindical”, aseveró.

Por su parte la secretaria adjunta de ATE Zona Norte, y precandidata a consejera escolar por el Frente de Todos, Celeste Valentinetti, manifestó: “Este encuentro reúne a compañeras de toda la región donde debatimos todas las cuestiones de género. La idea es impulsar la transformación del Departamento de Género a secretaria. Esperamos que eso se pueda incluir en el nuevo congreso”.

La gremialista informó que “la violencia en el ámbito laboral es algo recurrente, ya sea de compañeros o jefes, y es difícil de abordar porque no dejan de ser compañeros quienes realizan el ataque y la patronal no tiene muy claro como trabajar el tema de violencia de género”. “La violencia sigue existiendo, eso no ha cambiado”, sostuvo.

Por último participó la precandidata a concejala por el Frente de Todos, Erica Pereyra, quien afirmó que “el feminismo vino para quedarse, somos las que vamos a revolucionar la política, los gremios y el Estado”. “Celebro este tipo de encuentros, ya que no hay una patria justa sin feminismo”, sentenció.

“Jorge es Macri y es la derecha. Son el patriarcado y el machismo, no hay posibilidad que nuestra agenda se vea reflejada en su gestión. Un voto al Frente de Todos es un voto al feminismo” concluyó la segunda precandidata en la lista que encabeza el titular de PAMI regional, Lucas Boyanovsky.