“Nos jugamos el futuro de los argentinos”, dijo Sujarchuk junto a Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz

A su vez, Kirchner se encargó de disparar contra los medios de comunicación, a quienes definió como “aliados” del macrismo, y que fueron “ejes centrales para desplegar una política que no venía a mejorar la vida de los argentinos”. “El odio de los medios de comunicación que estigmatiza sectores políticos son el caldo de cultivo para episodios como el ocurrido en Corrientes”, dijo el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, haciendo referencia al ataque que sufrió el diputado correntino Miguel Arias. “En estas elecciones se decide entre dos modelos de país”, cerró Máximo Kirchner.

