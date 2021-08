Otra vez, vecinos de José C. Paz denuncian que en la línea 749 cobran de más el boleto

Un vecino de José C. Paz se comunicó con SM Noticias para denunciar una vez más que en la línea 749 se negaron a cobrarle el boleto mínimo. “Si querés viajar, pagá o sino bajate”, dice que le respondieron ante su reclamo.

“Hasta ayer a la tarde pagué 18 pesos, pero hoy me quisieron cobrar 20 y dijo que la empresa había aumentado. Le dije que no podía ser porque no salió ninguna norma”, explicó el lector mediante un audio.

Allí mismo, contó que el conductor de la unidad intentó justificarse diciendo que era algo propio de la empresa, la cual había modificado los valores en la máquina y ya no podía cobrar los 18 pesos, algo que de ser así es ilegal. “No te pueden borrar el mínimo, porque es algo que está regulado por el sistema SUBE, lo que pasa es que ustedes ganan el 22 por ciento del boleto”, le reprochó el usuario.

Ante esto, el chofer del interno 152 le dijo que la única opción que tenía era pagar el boleto al valor de 20 pesos o que si no quería hacerlo se bajara.

No es la primera vez que esta línea es denunciada por cobrar precios mayores a los debidos. En diciembre de 2019, SM Noticias ya había recibido una denuncia en donde otra vecina afirmaba que no se respetaban los mínimos y cobraban “lo que querían”.

En otras ocasiones, usuarios de Facebook también advirtieron que en algunas unidades no se respetaba el descuento por el viaje dentro del rango de tiempo estipulado.

Según el Ministerio de Transporte, la tarifa mínima del viaje en colectivo en el Área Metropolitana de 0 a 3 kilómetros es de 18 pesos. Ante el incumplimiento de estos montos se puede realizar la denuncia en la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.