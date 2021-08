Manes visitó Merlo y Moreno: “Hay que rebelarse para cambiar la decadencia argentina”

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, visitó Merlo y Moreno y aseguró que: “estamos en una pandemia que nos agarró débiles, pero no podemos echarle la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, la inseguridad. Argentina ya tenía problemas crónicos de antes y la pandemia los puso en evidencia y la única manera de salir es de abajo hacia arriba porque hay una elite que quiere que nada cambie, que tiene sus privilegios mientras todos nos empobrecemos y enfermamos, y la única manera de cambiarlo es con el voto del pueblo”.

“Ellos no quieren que el pueblo se rebele. Hay que hacer una rebelión para cambiar la decadencia argentina. En Argentina tuvimos proyectos narcisistas, personalistas y no proyectos de Estado”, aseveró Manes, y continuó: “lo que tenemos que lograr es un proyecto de Nación. Mucho antes de la pandemia teníamos que reconstruir la Argentina, y ahora hay que hacerlo con más fuerza que nunca. La única manera es de abajo para arriba, con el pueblo exigiéndoles a los que no quieren que cambie nada. Estamos impulsando un movimiento que no tiene fecha de vencimiento ni techo, donde se encuentran el peronismo, el radicalismo, el PRO, el progresismo y, sobre todo, personas como yo de la sociedad civil que dan el paso, para lograrlo”.

Más tarde, el neurólogo explicó que; “si uno ve las variables económicas, educativas y sociales de la Argentina, ha involucionado en las últimas décadas. Nadie puede tirar la primera piedra. En 1975 había 5% de pobreza, hoy casi la mitad de la población argentina vive en la pobreza. Tenemos casi el mismo ingreso per cápita que en el año 74´. Ningún país sin guerra ha involucionado tanto como la Argentina y todos somos responsables”.

Finalmente, Manes comentó que: “cuando éramos chicos nos decían que, con estudio, honradez, esfuerzo y trabajo, una persona iba a progresar y esa Argentina no existe más. Es el país que tenemos que recuperar y se logra por medio de la educación”.

Manes estuvo acompañado por Julián Signa y Florencia Asseff, precandidatos a concejales en Moreno.