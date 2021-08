Ituzaingó: Reconocimiento al personal aeronáutico de Aerolíneas Argentinas e Intercargo

Luego del evento, Descalzo comentó: “Este es un reconocimiento de la Municipalidad de Ituzaingó al esfuerzo del personal aeronáutico de Aerolíneas, para repatriar a nuestros compatriotas y al traer las vacunas. Estos trabajadores y trabajadoras, a pesar del miedo que todos y todas teníamos, arriesgaron su salud en momentos que no se sabía mucho del coronavirus. Gracias a su compromiso hoy cada vez más ituzainguenses están recibiendo su vacuna, lo que nos permite estar más cerca de la salida de la pandemia”.

