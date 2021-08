La Corriente Nacional de la Militancia ya tiene representantes en San Martín

“Muchos de los proyectos que teníamos aun no pudimos cumplirlos, pero lograos algunos, por ejemplo en materia de salud, poniendo en valor todo el sistema público y abriendo 12 nuevos hospitales modulares, 9 de ellos en el conurbano”, destacó Cristina Álvarez Rodríguez. También mencionó que “desarrollamos el plan de vacunación más grande la historia, y generamos la reactivación de la obra pública”.

“Desde nuestro lugar como militantes políticos estamos donde tenemos que estar, al lado de la gente. Lo estuvimos en la segunda pandemia, la que vino después de la pandemia macrista, ayudando los 365 días del año. Eso no va a cambiar, sino que se va a fortalecer, ya que ahora pertenecemos a una organización de carácter nacional”, enfatizó.