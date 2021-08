Se realizó un encuentro de fútbol femenino y masculino en Beccar

“Me encanta venir a jugar al fútbol, es mi cable a tierra. Hace tres años que estoy jugando en el club y que aparezcan estos encuentros con otras entidades, me parece súper importante”, afirmó Yocelín Barbona, de San Isidro.

Gabriela Martínez, concejal de San Isidro, que se acercó a presenciar la actividad, resaltó que “lo importante que es generar espacios para que los jóvenes hagan deporte y no se encuentren en las calles”.

A su lado, la coordinadora municipal, Macarena Posse, dijo: “Por el tema de la pandemia no hay campeonato oficial, así que es importante el trabajo de la Secretaría de Deportes de armar estos encuentros deportivos, de brindarle a los clubes un espacio cerca donde los chicos puedan venir a competir”.