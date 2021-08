El Frente de Todos de Tigre presentó sus candidatos en Benavídez y Dique Luján

La primera precandidata a concejal por el Frente de Todos Tigre, Gisela Zamora, expresó: “Es un orgullo muy grande encabezar la lista de concejales para poder representar los sueños y deseos de cada vecino y vecina de Tigre. Tenemos un norte muy claro que es continuar llevando obras a lo largo y ancho del territorio que signifiquen un progreso concreto para nuestra comunidad. En este último tiempo no la hemos pasado nada bien con todo lo que implicó la pandemia pero de la mano del intendente Zamora se han mejorado los hospitales del distrito y se aplicaron medidas para poder brindar asistencia médica a cada persona en esta ciudad”.

