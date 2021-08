Piden a Jorge Macri poner en vigencia el escalafón presentado por el Sindicato Municipal de Vicente López

“Todo esto es el logro del trabajo del cuerpo de delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, de la Comisión Gremial de Salud, y de las comisiones gremiales de docentes y auxiliares”, sostuvo el secretario general del gremio municipal, Victorio Pirillo. “Sigamos avanzando con metas claras basadas en hechos concretos. Que la patronal entienda que no son pedidos caprichosos sino que son necesidades concretas del mundo del trabajo” completó.

A su vez, y a raíz de un pedido de los trabajadores y entendiendo que es privativo del empleador otorgarlo o no, dado que no forma parte de la paritaria, el Sindicato Municipal de Vicente López exigió el otorgamiento de un bono navideño para fin de año para todos los trabajadores dependientes de la Comuna, sin distinción de categorías ni profesiones, que alivie significativamente la canasta básica familiar del empleado.