Tigre y la Provincia refaccionan las áreas del Hospital de General Pacheco afectadas por el incendio

El director de Infraestructura y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud bonaerense, Gastón Alfonso, señaló: “Desde el primer momento que se dio el siniestro estamos trabajando en conjunto con el Municipio para poder dar soluciones. En principio se está terminando el trabajo sobre la Guardia, la Terapia Intensiva, Terapia de Neonatología y el sector de emergencias. Queremos llevar tranquilidad a los vecinos. El hospital no dejó de funcionar en ningún momento, y por esa razón trabajamos en etapas a fin de poder brindar respuesta en el plazo más corto posible”.

“Supervisamos obras en las que el Municipio está dirigiendo recursos para lograr poner en pie una institución que sufrió un incendio hace muy poco tiempo; y trabajamos junto a la Provincia de Buenos Aires que también ha realizado su aporte, gracias al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El hospital es un lugar de reconocimiento de toda la sociedad de Tigre y lo tenemos que poner en las condiciones dignas que merecen todos los vecinos. Por eso, no dudamos en venir a apoyar, colaborar y poner todo el personal a disposición para que este lugar se recupere lo más rápido posible”, destacó el intendente.